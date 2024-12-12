Реформи в медичній сфері України: полегшення процесу отримання інвалідності та відстрочки від мобілізації

Хлопець проходить ВЛК. visnyk.lutsk.ua

З 1 січня в Україні буде скасовано медико-санітарні експертні комісії (МСЕК), що значно спростить процес отримання статусу інваліда для поранених бійців. Тепер процедура підтвердження групи стане більш доступною та оперативною, що стане важливою підтримкою для тих, хто віддав своє здоров'я заради перемоги. Крім того, скасування МСЕК унеможливить шахрайство, адже з новим підходом купити інвалідність стане неможливо.

Як можуть змінитися правила отримання групи, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів юрист Олексій Шалару.

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Проходження МСЕК

Раніше отримання інвалідності в Україні було складним і часто бюрократичним процесом, особливо для поранених бійців. За словами адвоката, два місяці тому "довідку" можна було купити за 8 тисяч доларів, а вже зараз ціни впали до двох тисяч. Але водночас попит впав.

"Якщо є гроші — це одне, і це незаконно. Але якщо хлопець дійсно прийшов з пораненням і потребує інвалідності, то чому він має проходити ці кола пекла? Тому зміни необхідні", — розповідає Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Тим часом правник додає, що чинна система МСЕК викликає критику через свою корупційність. А в теперішніх умовах військові повинні мати справедливе ставлення до себе.

"МСЕК давно потрібно було реорганізувати в більш реально працюючий орган, щоб хлопці, які повернулися з війни і дійсно мають інвалідність, не стояли в чергах і не збирали 200 документів", — зазначає юрист.

Як продовжити відстрочку

Варто наголосити, що процес отримання відстрочки від мобілізації може бути досить затяжним. Тож адвокат у разі зупинки військовозобовʼязаного працівниками ТЦК радить мати при собі документи, які підтверджують факт того, що людина продовжує відстрочку — адже це дозволить без проблем довести свою правоту.

"Я завжди раджу своїм клієнтам мати під рукою всі документи, що підтверджують подачу заяви, щоб у разі потреби легко довести, що процес продовження інвалідності триває", — ділиться юрист.

Юрист про продовження відстрочки.

Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але цей процес не завжди простий: навіть якщо інвалідність вже закінчилась, відстрочка може бути продовжена, якщо вона була надана через стан здоров'я. Проте в разі відмови ТЦК у продовженні така відмова підлягає оскарженню в суді.

"Якщо ТЦК відмовляє у продовженні відстрочки, це можна оскаржити в суді, і суд може зобов'язати ТЦК повторно розглянути справу", — підсумовує правник.

Реформи в медичній сфері, зокрема в процесі отримання інвалідності та продовження відстрочки від мобілізації, є важливим кроком до покращення системи соціального захисту. Сьогодні важливо мати всі необхідні документи, щоб довести наявність статусу інваліда, але це не завжди просто через бюрократичні перешкоди. Позитивні зміни, безумовно, потрібні, особливо в медичних процедурах, і вони є обнадійливим знаком. Проте наразі ще зарано оцінювати їх ефективність — ці реформи потребують часу, щоб показати свої реальні результати та зміни на практиці.

Нагадаємо, адвокат пояснив Новини.LIVE, як будуть оформлювати інвалідність, зважаючи на ліквідацію МСЕК.

Також юристи пояснили, що робити, якщо військовому відмовляють у видачі довідки про обставини поранення.