Одесский городской совет планирует снизить количество наружной рекламы в городе

План действий только должны разработать

Одесский городской совет планирует снизить количество наружной рекламы. По мнению чиновников, ее в городе стало многовато.

Об этом стало известно сегодня во время заседания одесского исполкома.

Судя по данным онлайн карты наружной рекламы, в Одессе насчитывается более семи тысяч различных рекламных конструкций. Больше ее в Приморском районе, следом идет Киевский, затем Малиновский и меньше всего в Суворовском.

В мэрии считают такое количество рекламы мало того, что портит эстетику города, а еще и отвлекает водителей.

В ближайшее время в городском управлении рекламы будет разработан соответствующий план действий. Так что когда именно в городе станет меньше рекламы, пока неясно.

Напомним, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла называет нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.

Также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень повторно обращался к городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Он в очередной раз подчеркнул необходимость демонтажа вывесок, табличек, а также наружной рекламы с русским текстом.