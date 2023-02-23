Одеська міська рада планує зменшити кількість зовнішньої реклами у місті

План дій тільки мають розробити

Одеська міська рада планує зменшити кількість зовнішньої реклами. На думку чиновників її в місті стало забагато.

Про це стало відомо сьогодні під час засідання одеського виконкому.

Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами, в Одесі нараховується понад сім тисяч різноманітних рекламних конструкцій. Найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський й найменше у Суворівському.

В мерії вважають що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв.

Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло.

Нагадаємо, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.

Також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повторно звертався до одеського міського голови Геннадія Труханова. Він вчергове наголосив щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, а також зовнішньої реклами з російським текстом.