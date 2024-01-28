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Выявить пуски с подводных ракетоносителей очень сложно, — Наталья Гуменюк

28 января 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Выявить пуски с подводных ракетоносителей очень сложно, — Наталья Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Враг не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения в Черном море. Россияне регулярно выводят на дежурство подводные ракетоносители, выявить пуск ракет с таких лодок очень сложно.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Военная отметила, что пуск ракет с подлодок затрудняет их обнаружение и перехват, ведь они летят низко над поверхностью.

"Обнаружение пусков с подлодок несколько затруднено: ракеты в таком случае направляются очень низко над водой, и их зафиксировать очень трудно. Так, между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может быть всего несколько минут. Поэтому в таком случае к сигналам воздушных тревог надо относиться очень внимательно и реагировать", — подчеркнула Гуменюк.

Добавим, что на сегодня, 28 января, Россия усилила свою корабельную группировку у украинского побережья еще двумя ракетоносителями. В общем, в Черном море оккупанты держат наготове 24 "Калибра". Всего на дежурстве наблюдается 11 кораблей.

Напомним, россияне в Крыму испытывают огромные проблемы с логистикой. По Керченскому мосту оккупационные власти не способны перевозить необходимое количество грузов из-за угрозы ударов ВСУ. Украинские военные эксперты считают, что вскоре полуостров, временно оккупированный российскими захватчиками, станет ловушкой для них.

Также мы сообщали, что спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что у российских оккупантов осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет. В месяц враг производит около 100 единиц.

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