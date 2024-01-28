Виявити пуски з підводних ракетоносіїв дуже складно, — Наталя Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги у Чорному морі. Росіяни регулярно виводять на чергування підводні ракетоносії, виявити пуск ракет з таких човнів дуже складно.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

Військова зауважила, що пуск ракет з підводних човнів ускладнює їх виявлення та перехоплення, адже вони летять низько над поверхнею.

"Виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати", — підкреслила Гуменюк.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 січня, Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу українського узбережжя ще двома ракетоносіями. Загалом, у Чорному морі окупанти тримають напоготові 24 "Калібри". Всього на чергуванні наразі спостерігається 11 кораблів.

Нагадаємо, росіяни в Криму відчувають величезні проблеми з логістикою. Керченським мостом окупаційна влада не здатна перевозити необхідну кількість вантажів через загрозу ударів ЗСУ. Українські військові експерти вважають, що невдовзі півострів, який тимчасово окупований російськими загарбниками стане пасткою для них.

Також ми повідомляли, що спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що у російських окупантів залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет. На місяць ворог виготовляє близько 100 одиниць.