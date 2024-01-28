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Крим стане пасткою для росіян, — Братчук

28 січня 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Крим стане пасткою для росіян, — Братчук
Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: UKRAINE MEDIA CENTER
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни в Криму відчувають величезні проблеми з логістикою. Керченським мостом окупаційна влада не здатна перевозити необхідну кількість вантажів через загрозу ударів ЗСУ. Українські військові експерти вважають, що невдовзі півострів, який тимчасово окупований  російськими загарбниками стане пасткою для них. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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За його словами, окупаційна влада уже дивиться у бік Кримського перешийку, щоб будувати там лінію оборони. Зокрема, на тлі пропозиції Великої Британії до Німеччини про обмін далекобійних ракет Taurus на Storm Shadow, які уже показали себе в атаках на військові об’єкти в Криму. Не виключено, що це робиться для подальшої передачі їх Україні. 

"Попри російську історичну пам’ять, яка є надзвичайно короткою, тим більше при такому видатному історику як Путін. Вони пам’ятають про Кримську війну 1853-56 років і чим вона закінчилась. Звичайно, що їх це тривожить", — зазначив речник. 

Він також наголосив, коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють. Вони не зможуть протистояти нашій армії.

"Росіяни розуміють, що ця Кримська пастка, вона для них може зачинитися: там Керченський міст, тут Кримський перешийок. Тому їм дуже тривожно", — наголосив Братчук. 

Він також зазначив, що росіяни зараз активно стягують на півострів свої ППО, а також намагаються вивозити цінну для них військову техніку.

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Також ми повідомляли, що станом на ранок неділі, 28 січня, у Чорному морі спостерігається шість ворожих кораблів. Також відомо про чотири підводні ракетоносії, на борту кожного може перебувати до чотирьох ракет. Вони базуються у східній частині моря, ближче до Криму. 

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війна
російські війська
Крим
Чорне море
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