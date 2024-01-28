Крым станет ловушкой для россиян, — Братчук

Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: UKRAINE MEDIA CENTER

Россияне в Крыму испытывают огромные проблемы с логистикой. По Керченскому мосту оккупационные власти не способны перевозить необходимое количество грузов из-за угрозы ударов ВСУ. Украинские военные эксперты считают, что вскоре полуостров, временно оккупированный российскими захватчиками, станет ловушкой для них.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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По его словам, оккупационные власти уже смотрят в сторону Крымского перешейка, чтобы строить там линию обороны. В частности, на фоне предложения Великобритании Германии об обмене дальнобойных ракет Taurus на Storm Shadow, уже показавших себя в атаках на военные объекты в Крыму. Не исключено, что это делается для дальнейшей передачи их Украине.

"Несмотря на российскую историческую память, которая является чрезвычайно короткой, тем более при таком выдающемся историке, как Путин, они помнят о Крымской войне 1853-56 годов и чем она закончилась. Конечно, их это тревожит", — отметил спикер.

Он также подчеркнул, когда ВСУ зайдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют. Они не смогут противостоять нашей армии.

"Россияне понимают, что эта Крымская ловушка, она для них может закрыться: там Керченский мост, здесь Крымский перешеек. Поэтому им очень тревожно", — подчеркнул Братчук.

Он также отметил, что россияне сейчас активно стягивают на полуостров свои ПВО, а также пытаются вывозить ценную для них военную технику.

Напомним, Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов украинскими дронами.

Также мы сообщали, что на утро воскресенья, 28 января, в Черном море наблюдается шесть вражеских кораблей. Также известно о четырех подводных ракетоносителях, на борту каждого может находиться до четырех ракет. Они базируются в восточной части моря, ближе к Крыму.