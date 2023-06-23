Война, любовь и патриотизм: новый спектакль на сцене Одесской музкомедии

Репетиция спектакля. Фото: Одесская музкомедия

Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного готовит особый спектакль, рассказывающий о войне во время самой войны. Оперетта "Шарика", созданная Ярославом Барничем (музыка и либретто) и Юрием Шкрумелюком (слова к песням), превращается в уникальный фольк-мюзикл под названием "Любовь сечевого стрелка".

Об этом Новини.LIVE узнали в пресс-службе театра.

Читайте также:

Что известно о спектакле "Любовь сечевого стрелка"

Эта романтическая история переполнена юмором и патриотизмом, рассказывает о любви Степана, сечевого стрелка, к мадьярской девушке. События происходят в Закарпатье во время Первой мировой войны.

"В живописном мадьярском поселке усталое от страданий сердце Степана Балинского обретает любовь всей своей жизни. Впереди у главных героев — тяжелые испытания на пути к счастью", — говорится в описании представления.

Несмотря на испытания, которые должны пройти главные герои, сам спектакль легкой, веселой и наполненной мелодичной музыкой Ярослава Барнича.

Больше об оперетере "Шарика"

Оперетта "Шарика" была впервые поставлена в 1934 году, но с приходом советской власти все произведения Барнича были запрещены. Композитор эмигрировал в США, и только в середине 90-х годов его дочь, Ирина Барнич-Дубас, смогла передать материалы оперетт "Шарика" и "Гуцулка Ксеня" на родину автора, когда Украина завоевала независимость.

Главные герои этого спектакля, как и сама оперетта, выдержали испытание войной и временем, но не потеряли свой огонь и вспыхнули пылающим пламенем человеческого счастья.

Когда премьера спектакля

Премьера состоится в стенах Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного уже 24 июня.

Напомним, организаторы театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" приняли решение перенести мероприятие в Одессу из-за сложной ситуации после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Мероприятие пройдет на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра в сентябре.