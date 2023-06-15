В Одесі відбудеться фестиваль "Мельпомена Таврії"
Організатори театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" ухвалили рішення перенести захід до Одеси через складну ситуацію після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Захід відбудеться на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру у вересні.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директорка та художня керівниця театру Юлія Пивоварова.
Юлія Пивоварова наголосила, що навіть під час окупації Херсону Олександр Книга, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, зумів організувати фестиваль у форматі онлайн. "Мельпомена Таврії" завжди був визначним театральним фестивалем у Херсоні.
"Через підрив дамби Каховської ГЕС деякі вистави цього фестивалю відбудуться на сцені нашого театру. Ми розуміємо, як зараз складно в Херсоні, і тому намагаємося допомогти нашим колегам", — зазначила директорка драмтеатру в Одесі.
Крім того, вона додала, що сезон 2022/23 в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі завершиться виставою "Карпатський вестерн", а новий сезон розпочнеться 24 серпня з прем'єри минулого року "Саша, винеси сміття". 27 серпня глядачів також очікує ще одна прем'єра — вистава "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської.
Нагадаємо, в Одесі відбувся фестиваль, присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання. Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами.