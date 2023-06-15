В Одесі відбудеться фестиваль "Мельпомена Таврії"

Юлія Пивоварова на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

Організатори театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" ухвалили рішення перенести захід до Одеси через складну ситуацію після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Захід відбудеться на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру у вересні.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директорка та художня керівниця театру Юлія Пивоварова.

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Юлія Пивоварова наголосила, що навіть під час окупації Херсону Олександр Книга, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, зумів організувати фестиваль у форматі онлайн. "Мельпомена Таврії" завжди був визначним театральним фестивалем у Херсоні.

"Через підрив дамби Каховської ГЕС деякі вистави цього фестивалю відбудуться на сцені нашого театру. Ми розуміємо, як зараз складно в Херсоні, і тому намагаємося допомогти нашим колегам", — зазначила директорка драмтеатру в Одесі.

Крім того, вона додала, що сезон 2022/23 в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі завершиться виставою "Карпатський вестерн", а новий сезон розпочнеться 24 серпня з прем'єри минулого року "Саша, винеси сміття". 27 серпня глядачів також очікує ще одна прем'єра — вистава "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської.

Нагадаємо, в Одесі відбувся фестиваль, присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання. Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами.