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В Одессе состоится фестиваль "Мельпомена Таврии"

15 июня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе состоится фестиваль "Мельпомена Таврии"
Юлия Пивоварова на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Организаторы театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" приняли решение перенести мероприятие в Одессу из-за сложной ситуации после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Мероприятие пройдет на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра в сентябре.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор и художественная руководительница театра Юлия Пивоварова.

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Юлия Пивоварова подчеркнула, что даже во время оккупации Херсона Александр Книга, генеральный директор и художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, сумел организовать фестиваль в формате онлайн. "Мельпомена Таврии" всегда была выдающимся театральным фестивалем в Херсоне.

"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС некоторые спектакли этого фестиваля пройдут на сцене нашего театра. Мы понимаем, как сейчас, сложно в Херсоне, и потому стараемся помочь нашим коллегам", — отметила директор драмтеатра в Одессе.

Кроме того, она добавила, что сезон 2022/23 в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре завершится спектаклем "Карпатский вестерн", а новый сезон начнется 24 августа с премьеры прошлого года "Саша, вынеси мусор". 27 августа зрителей также ожидает еще одна премьера — спектакль "В воскресенье рано зелье копала" Ольги Кобылянской.

Напомним, в Одессе прошел фестиваль, посвященный сразу трем праздникам: Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки. Одесситов ждал концерт, выступления талантливых детских коллективов, выставка, мастер-классы и модельный показ дизайнерских нарядов. Фотокорреспондент Новини.LIVE провела этот день вместе с одесситами.

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