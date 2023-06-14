Затоплений Херсон, рятувальники евакуюють людей – ситуація сьогодні

Волонтер Денис Кононенко. Фото: Новини.LIVE

Війна, окупація, обстріли, звільнення територій, підтоплення — за останні 16 місяців багатостраждальна Херсонська область пережила чимало. Але попри це люди знаходять в собі сили не лише відроджувати свою батьківщину, але й допомагати та рятувати інших.

Про те, як Херсонщина постраждала від рук окупантів, досі нагадують зруйновані будинки та обстріляні села. Після деокупації обласний центр поступово повертається до звичного воєнного життя. Втім, не встигли люди оговтатися від пережитих жахіть, як на їхню долю випало чергове випробування — водою. Наразі через підрив Каховської ГЕС загинули 10 людей, ще 20 отримали поранення, безвісти зниклими вважають 42 особи.

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До рятувальної операції долучилися понад 1600 людей, серед яких не лише рятувальники, правоохоронці, гвардійці, медики, але й звичайні громадяни, такі як Денис Кононенко.

Історія того, хто не шкодує власного життя заради інших. З перших вуст в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Випробування водою

На Херсонщині триває 9 доба ліквідації наслідків підриву на Каховській ГЕС. Станом на зараз рівень води продовжує спадати й в середньому становить 2,7 метра. На правобережжі підтоплені 3600 будинків у 31 населеному пункті. З них вдалося врятувати 2757 осіб, серед яких 263 дитини. Надзвичайно критичною та складною залишається ситуація на лівобережжі. Там під водою 17 населених пунктів. З них вдалося вивезти лише 133 людини.

Підтоплення у Херсоні. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто одразу долучився до порятунку громадян із зони підтоплення, був і Денис Кононенко. Корінний херсонець зі стальним характером після теракту на Каховській ГЕС жодної хвилини не вагався, а одразу пішов допомагати своїм землякам.

Волонтер Денис Кононенко. Фото: Новини.LIVE

"Перед початком війни на честь батька я започаткував у Херсоні школу контраварійного водіння. На жаль, його вже нема з нами, але всі знання й досвід, які він мені передав, я зараз можу використовувати тут, коли рятую людей з-під обстрілів, коли евакуюю їх із затоплених будинків. Мої вміння потрібні тут, тому навіть не думаю про те, аби виїхати", — розповідає Денис.

Велика вода, каже чоловік, не застала його зненацька. Навпаки, як тільки з’явилася інформація про можливе підтоплення, він разом із товаришами, друзями та знайомими почали допомагати в евакуації громадян.

Евакуація людей у Херсоні. Фото: Новини.LIVE

"Попри небезпеку, яка чатувала зі всіх сторін ми почали вивозити людей і тварин. Згодом, як рівень води почав підійматися, на човнах дісталися і лівого берега Херсона. Там досі залишаються наші громадяни, які понад усе уже мріють про мирне і спокійне життя в Україні. З району дач нам вдалося евакуювали людей, які 7 місяців не бачили хліба", — ділиться побаченим Денис.

Рятувальник за покликом душі

У рятувальній операції на Херсонщині, нині беруть участь 1660 осіб. Серед них і чимало звичайних громадян, які кожну свою вільну хвилину приділяють тим, хто цього найбільше потребує. З підтоплених міст, селищ та сіл їм вже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 — маломобільних. Особисто Денис на моторному човні перевіз понад 300 херсонців та майже стільки ж і тварин.

Людей доправляють на сушу. Фото: Новини.LIVE

"Для того, аби бути корисним у будь-якій надзвичайній ситуації треба мати відповідні знання і досвід. Я професійний водій, тому легко переміщуюся як на водному, так і на наземному транспорті. Крім того, 6 років працював рятувальником на Одеському припортовому заводі. Набутий раніше практичний досвід дозволяє мені швидко та оперативно діяти у надзвичайній ситуації, коли потрібно рятувати людей", — розказує Денис.

Волонтерство та боротьба з окупантами

Нині кожен новий день для Дениса розпочинається майже однаково. У чоловіка є свій водний маршрут Херсоном. Він чітко знає, до кого треба навідатися, аби передати харчі, питну воду та медикаменти. Адже, попри підтоплення, не всі люди залишили своє помешкання, дехто до останнього оберігає рідні стіни й наразі очікують на зниження рівня підтоплення.

Денис готується до виїзду. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні я потрібен тут у Херсоні, але на цьому моя робота та місія не закінчуються. Разом з однодумцями ми організували громадську організацію "На колесах", доставляємо хлопцям на фронт машини, вивозимо людей із небезпечних територій. Іншими словами, все, що пов’язано із переміщенням, то мій профіль. Покійний батько, у якого було 29 років військової служби за плечима, готував мене до того, щоб бути справжнім чоловіком і захищати рідних, близьких, країну. Сам виконав свою місію й пішов на небеса", — ділиться своїми думками Денис.

Чоловік розповідає, що як тільки Херсон опинився в окупації, він разом із побратимами створили ще й загін добровольців. Хлопці не лише допомагали землякам, які цього потребували, але й боролися проти ворога. Через що частина із них досі перебуває у російському полоні. Попри це Денис не впадає у відчай, а має намір і надалі боронити країну від ворога та захищати земляків.

Денис відвозить провіант. Фото: Новини.LIVE

Заборона на в’їзд до підтоплених районів

Наразі від 13 червня на Херсонщині діє заборона на в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення. Вона діятиме до окремого розпорядження.

Зона підтоплення. Фото: Новини.LIVE

Також з 16 червня до 17 липня не дозволяється продаж алкоголю з 15:00 до 10:00 і стихійний продаж риби та раків. Крім того, перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони, категорично заборонено. Також не можна перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Підтоплений Херсон. Фото: Новини.LIVE

Заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд відкриється для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло. В мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.