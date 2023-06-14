Затопленный Херсон, спасатели эвакуируют людей - ситуация сегодня

Волонтер Денис Кононенко. Фото: Новини.LIVE

Война, оккупация, обстрелы, освобождение территорий, подтопление — за последние 16 месяцев многострадальная Херсонская область пережила немало. Но, несмотря на это, люди находят в себе силы не только возрождать свою родину, но и помогать и спасать других.

О том, как Херсонщина пострадала от рук оккупантов, до сих пор напоминают разрушенные дома и обстрелянные села. После деоккупации областной центр постепенно возвращается в привычную жизнь во время войны. Впрочем, не успели люди оправиться от пережитых ужасов, как на их судьбу выпало очередное испытание — водой. В настоящее время из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 10 человек, еще 20 получили ранения, без вести пропавшими считают 42 человека.

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К спасательной операции присоединились более 1600 человек, среди которых не только спасатели, правоохранители, гвардейцы, медики, но и обычные граждане, такие как Денис Кононенко.

История того, кто не жалеет своей жизни ради других. Из первых уст в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

Испытание водой

В Херсонской области продолжается 9 сутки ликвидация последствий подрыва на Каховской ГЭС. На сегодня уровень воды продолжает спадать и в среднем составляет 2,7 метра. На правобережье подтоплены 3600 домов в 31 населенном пункте. Из них удалось спасти 2757 человек, среди которых 263 ребенка. Очень критической и сложной остается ситуация на левобережье. Там под водой 17 населённых пунктов. Из них удалось вывезти всего 133 человека.

Подтопление в Херсоне Фото: Новини.LIVE

Среди тех, кто сразу принял участие в спасении граждан из зоны подтопления, был и Денис Кононенко. Коренной херсонец со стальным характером после теракта на Каховской ГЭС ни минуты не колебался, а сразу пошел помогать своим землякам.

Волонтер Денис Кононенко. Фото: Новини.LIVE

"Перед началом войны в честь отца я открыл в Херсоне школу контраварийного вождения. К сожалению, его уже нет с нами, но все знания и опыт, которые он мне передал, я сейчас могу использовать здесь, когда спасаю людей из-под обстрелов, когда эвакуирую их из затопленных домов. Мои умения нужны здесь, поэтому даже не думаю о том, чтобы уехать", — рассказывает Денис.

Большая вода, говорит мужчина, не застала его врасплох. Напротив, как только появилась информация о возможном подтоплении, он вместе с товарищами, друзьями и знакомыми начал помогать в эвакуации граждан.

Эвакуация людей в Херсоне Фото: Новини.LIVE

"Несмотря на опасность, которая подстерегала со всех сторон мы начали вывозить людей и животных. Впоследствии, как уровень воды начал подниматься, на лодках отправились на левый берег Херсона. Там до сих пор остаются наши граждане, больше всего мечтающие о мирной и спокойной жизни в Украине. Из района дач нам удалось эвакуировать людей, которые 7 месяцев не видели хлеба", — делится увиденным Денис.

Спасатель по зову души

В спасательной операции в Херсонской области участвуют 1660 человек. Среди них и немало обычных граждан, которые каждую свою свободную минуту уделяют тем, кто в этом больше всего нуждается. Из подтопленных городов, поселков и сел им удалось спасти 2757 человек, среди них 263 ребенка и 77 — маломобильных. Лично Денис на моторной лодке перевез более 300 херсонцев и почти столько же животных.

Людей доставляют на сушу. Фото: Новини.LIVE

"Для того чтобы быть полезным в любой чрезвычайной ситуации, нужно иметь соответствующие знания и опыт. Я профессиональный водитель, поэтому легко перемещаюсь как на водном, так и на наземном транспорте. Кроме того, 6 лет работал спасателем на Одесском припортовом заводе. Приобретенный ранее практический опыт позволяет мне быстро и оперативно действовать в чрезвычайной ситуации, когда нужно спасать людей",— рассказывает Денис.

Волонтерство и борьба с оккупантами

Сегодня каждый новый день для Дениса начинается почти одинаково. У мужчины есть свой водный маршрут по Херсону. Он четко знает, к кому нужно заехать, чтобы передать продукты, питьевую воду и медикаменты. Ведь, несмотря на подтопление, не все люди покинули свое жилье, некоторые до последнего оберегают родные стены и ожидают снижения уровня подтопления.

Денис готовится к выезду. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня я нужен здесь в Херсоне, но на этом моя работа и миссия не заканчиваются. Вместе с единомышленниками мы организовали общественную организацию "На колесах", доставляем ребятам на фронт машины, вывозим людей из опасных территорий. Другими словами, все, что связано с перемещением, это мой профиль. Покойный отец, у которого было 29 лет военной службы за плечами, готовил меня к тому, чтобы быть настоящим мужчиной и защищать родных, близких, страну. Сам выполнил свою миссию и пошел на небеса", — делится своими мыслями Денис.

Мужчина рассказывает, что как только Херсон оказался в оккупации, он вместе с собратьями создали еще и отряд добровольцев. Ребята не только помогали нуждающимся землякам, но и боролись против врага. Из-за чего часть из них все еще находится в российском плену. Несмотря на это Денис не отчаивается, а намерен и дальше защищать страну от врага.

Денис доставляет провиант. Фото: Новини.LIVE

Запрет на въезд в подтопленные районы

Начиная с 13 июня, в Херсонской области действует запрет на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Он будет действовать до отдельного распоряжения.

Зона подтопления. Фото: Новини.LIVE

Также с 16 июня по 17 июля не разрешается продажа алкоголя с 15:00 до 10:00, а также стихийная продажа рыбы и раков. Кроме того, проживание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны, категорически запрещено. Также нельзя находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Подтопленный Херсон. Фото: Новини.LIVE

Запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроется для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. В микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.