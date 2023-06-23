Війна, кохання та патріотизм:  нова вистава на сцені Одеської музкомедії

Репетиція вистави. Фото: Одеська музкомедія

Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного готує особливу виставу, яка розповідає про війну під час самої війни. Оперета "Шаріка", створена Ярославом Барничем (музика і лібрето) та Юрієм Шкрумелюком (слова до пісень), перетворюється в унікальний фольк-мюзикл під назвою "Кохання січового стрільця".

Про це Новини.LIVE дізнались в пресслужби театру.

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Що відомо про виставу "Кохання січового стрільця"

Ця романтична історія переповнена гумором та патріотизмом, розповідає про кохання Степана, січового стрільця, до мадярської дівчини. Події відбуваються на Закарпатті під час Першої світової війни.

"В мальовничому мадярському селищі стомлене від страждань серце Степана Балинського знаходить кохання всього свого життя. Попереду у головних героїв — тяжкі випробування на шляху до щастя", — йдеться в описі вистави.

Попри випробовування, які мають пройти головні герої, сама вистава є легкою, веселою та наповненою мелодійною музикою Ярослава Барнича.

Більше про оперету "Шаріка"

Оперета "Шаріка" була вперше поставлена у 1934 році, але з приходом радянської влади всі твори Барнича були заборонені. Композитор емігрував до США, і тільки в середині 90-х років його дочка, Ірина Барнич-Дубас, змогла передати матеріали оперет "Шаріка" та "Гуцулка Ксеня" на батьківщину автора, коли Україна виборола незалежність.

Головні герої цієї вистави, як і сама оперета, витримали випробування війною та часом, але не втратили свій вогонь і спалахнули палаючим полум'ям людського щастя.

Коли прем’єра вистави

Прем’єра відбудеться в стінах Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного вже завтра 24 червня.

Нагадаємо, організатори театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" ухвалили рішення перенести захід до Одеси через складну ситуацію після підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Захід відбудеться на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру у вересні.