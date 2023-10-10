Война в Израиле глазами одессита: к чему готовятся люди

Солдат на фоне разрушенного дома. Фото: RONEN ZVULUN REUTERS

История Одессы довольно тесно переплетена с Израилем, что неудивительно, когда-то треть жителей нашего города составляло еврейское население. Многие потом уехали на землю обетованную, но родственники и друзья все еще живут здесь.

О ситуации, которая сегодня сложилась в Израиле, журналистам Новини.LIVE рассказал одессит в шестом поколении Леонид Барац.

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Ситуация сейчас

Израиль вернул контроль над своей территорией на юге через четыре дня после внезапного нападения группировки ХАМАС, и сейчас атакует по объектам в секторе Газа. В столице же Израиля в Иерусалиме люди пытаются сохранять спокойствие, уверяет одессит Леонид Барац. Впрочем, в других регионах страны все еще неспокойно.

"Именно в столице люди пытаются придерживаться привычной жизни, но в каждый момент может прозвучать сирена воздушной тревоги. Несмотря на это, самая горячая ситуация сейчас на юге страны, где вот-вот должна начаться наземная операция против террористической группировки ХАМАС, которая находится в секторе Газа", — рассказывает Леонид.

Леонид Барац о ситуации в Израиле. Фото: Леонид Барац

Мужчина говорит, что обстрелы происходят каждый день. Люди постоянно спускаются в укрытия, чтобы обезопасить себя от ракетной опасности. Они ведь могут попасть куда угодно.

"Даже вчера был очень массированный обстрел Иерусалима и окрестностей. Забавно, что ракета попала в мечеть имени Рамзана Кадырова, которая находится в поселении Абу-Гош на мусульманской территории", — делится подробностями мужчина.

Многие друзья одессита Леонида добровольно пошли и откликнулись на призыв резервистов, где присоединились к рядам армии обороны Израиля. Прямо сейчас они готовятся к операции или работают в службе тыла, которая отвечает за защиту гражданского населения. Мужчина добавляет, что, к счастью, никто из его близких не пострадал. В результате атаки группировки ХАМАС уже зафиксировано 2 200 раненых и погибших более 700 человек.

Хватит ли продовольствия

Состояние войны для Израиля, к большому сожалению, это обыденность. Они ведь, как и мы, испытывают постоянную угрозу. Население страны уже привыкло к этому и в любом случае действует по инструкции.

"Вчера служба тыла выпустила сообщение, что нужно заранее подготовиться и закупить наборы еды, воды, консервы на 72 часа, но могу сказать, что люди не поддались панике, у многих и так есть заготовленные наборы, потому что это стандартная инструкция", —рассказывает Леонид.

Добровольцы идут в ряды армии обороны Израиля. Фото: STRINGER REUTERS

Многие люди в социальных сетях видели пустые полки в магазинах. Это именно потому, что люди сейчас пытаются из центра и из безопасных районов приобрести как можно больше еды или средств гигиены и отправить на юг для пострадавших районов или для людей, потерявших жилье, говорит Леонид. Ведь сейчас в таких городах как Тель-Авив, Ришон-ле-Цион есть здания, в которых опасно находиться.

Нападение ХАМАС

Когда началось вторжение террористов в Израиль, был еврейский праздник Шабат. Большинство людей в этот день не используют технику и мобильные телефоны. Леонид говорит, что никто не понимал, что происходит.

"Поскольку я нахожусь в таком религиозном районе, где находятся по большинству верующие, люди не знали, что происходит, не знали объем и масштаб трагедии. Не знали о проникновении террористов и о расстреле фестиваля", — признается мужчина.

В Израиле объявили военное положение. Фото: RONEN ZVULUN REUTERS

Жители Израиля полагали, что это обычный обстрел. Часть людей пошла в синагогу, пока снова не начались воздушные тревоги. С этого времени уже было зафиксировано около 30 обстрелов Иерусалима и окрестностей города, акцентирует Леонид.

"Где-то в девять, когда сирена была в нашем районе, над нашим домом были сбиты две ракеты системой противовоздушной обороны "Железный купол", после того мы уже поняли, что началась война", — делится своей историей одессит.

Разрушенные здания в Израиле. Фото: VIOLETA SANTOS MOURA REUTERS

После того, как мужчина понял, что началась война, пошел волонтерить. Также в городе стала организовываться самооборона района и отдельно многие стали искать, как они могут стать призывниками. В настоящее время армия обороны Израиля не принимает в свои ряды людей, которые не имеют никакого боевого опыта.

К чему готовятся

Впервые за последние 50 лет Израиль объявил о состоянии войны. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля. Ведь еще возможно открытие и других фронтов. Именно поэтому люди уже сейчас готовятся защищать свою Родину.

"Я лично сейчас вступил в ряды самообороны района, мы проходим обучение и инструктаж от полиции. Уже присоединяемся к полицейским, к патрулированию, чтобы помогать в каких-то неотложных ситуациях. Например, если, не дай Бог, упадет ракета, хотя бы ограничить доступ гражданских и посторонних людей", — заявляет Леонид.

Люди в очереди на донацию. Фото: Леонид Барац

Война — это всегда о боли и потерях. Война после себя оставляет разрушенные города и деревни. Украинцы как никто понимают весь спектр эмоций и чувств, которые в эти дни испытывают евреи.

Напомним, что в настоящее время известно о трех погибших украинцах на территории Израиля в результате атаки ХАМАС. К тому же, значительное количество украинцев до сих пор не могут выехать из Израиля и из Сектора Газа.