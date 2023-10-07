У Чорноморську ліквідовують наслідки нічної атаки

Пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 жовтня ворог атакував ракетами Одеську область. Під ударом опинилося місто Чорноморськ, де постраждали житлові будинки та зазнала руйнувань припортова інфраструктура.

Журналісти Новини.LIVE дізналися всі деталі нічної атаки з місця подій.

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Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки вибуху у будинку. Фото: Новини.LIVE

За словами мера Василя Гуляєва, місто зазнало мінімальних руйнувань, адже основний удар прийшовся на припортову інфраструктуру.

"Нам дещо пощастило, що це була лише вибухова хвиля. Це була найбільша атака по Чорноморську за всю війну. Наразі усі служби міста працюють над усуненням наслідків руйнувань", — сказав Гуляєв.

Василь Гуляєв, мер Чорноморська. Фото: Новини.LIVE

Також міський голова повідомив, що в одному з садочків вибуховою хвилею видавило майже половину вікон. Проте комунальні служби вже затягують їх тимчасовою плівкою.

Вікна, затягнуті плівкою. Фото: Новини.LIVE

Відкриті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Реакція військових на удар по Чорноморську

За словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, Одещина не вперше опиняється під ударами таких специфічних надзвукових та протикорабельних ракет. Пріоритетність ворога по цілях це виправдовує, адже їм не дає спокою наша припортова інфраструктура. І ці удари це підтверджують.

"Вибуховою хвилею було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Гаражний кооператив постраждав через уламки ракет, які спричинили пожежу. На щастя, критично постраждалих людей не було", — наголосила військова.

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Складність виявлення "Оніксів"

Гуменюк зазначила, що у Сил протиповітряної оборони наразі немає таких засобів, які могли би вчасно виявляти та ліквідовувати ціль. Це занадто потужна протикорабельна ракета, яка розроблена так, щоб її не засікли радари.

"Особливість цих ракет в тому, що вони надзвукові та летять дуже низько. Очевидно, що вони йшли над морем, тому було складно їх виявити", — додала речниця Сил оборони.

Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений фасад. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна на балконі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі присутній один надводний ракетоносій. Він споряджений до 8 ракетами типу "Калібр". Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.