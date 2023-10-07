В Черноморске ликвидируют последствия ночной атаки: что известно о попадании
В ночь на 7 октября враг атаковал ракетами Одесскую область. Под ударом оказался город Черноморск, где пострадали жилые дома и разрушена припортовая инфраструктура.
Журналисты Новини.LIVE узнали все детали ночной атаки с места происшествия.
По словам мэра Василия Гуляева, город получил минимальные разрушения, ведь основной удар пришелся на припортовую инфраструктуру.
"Нам частично повезло, что это была лишь взрывная волна. Это была самая большая атака по Черноморску за всю войну. В настоящее время все службы города работают над устранением последствий разрушений", — сказал Гуляев.
Также мэр сообщил, что в одном из детских садов взрывной волной выдавило почти половину окон. Однако коммунальные службы уже затягивают их временной пленкой.
Реакция военных на удар по Черноморску
По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, Одесчина не впервые оказывается под ударами таких специфических сверхзвуковых и противокорабельных ракет. Приоритетность врага по целям это оправдывает, ведь им не дает покоя наша припортовая инфраструктура. И эти удары это подтверждают.
"Взрывной волной было повреждено несколько многоквартирных домов. Гаражный кооператив пострадал из-за обломков ракет, повлекших пожар. К счастью, критически пострадавших людей не было", — подчеркнула военная.
Сложность обнаружения "Ониксов"
Гуменюк отметила, что у Сил противовоздушной обороны нет таких средств, которые могли вовремя выявлять и ликвидировать цель. Это слишком мощная противокорабельная ракета, которая разработана так, чтобы ее не засекли радары.
"Особенность этих ракет в том, что они сверхзвуковые и летят очень низко. Очевидно, что они шли над морем, поэтому было сложно их обнаружить", — добавила пресс-секретарь Сил обороны.
Напомним, на боевом дежурстве в Черном море присутствует один надводный ракетоноситель. Он снаряжен до 8 ракетами типа "Калибр". Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.