В Черноморске ликвидируют последствия ночной атаки

Поврежденный многоквартирный дом. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 октября враг атаковал ракетами Одесскую область. Под ударом оказался город Черноморск, где пострадали жилые дома и разрушена припортовая инфраструктура.

Журналисты Новини.LIVE узнали все детали ночной атаки с места происшествия.

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Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Последствия взрыва дома. Фото: Новини.LIVE

По словам мэра Василия Гуляева, город получил минимальные разрушения, ведь основной удар пришелся на припортовую инфраструктуру.

"Нам частично повезло, что это была лишь взрывная волна. Это была самая большая атака по Черноморску за всю войну. В настоящее время все службы города работают над устранением последствий разрушений", — сказал Гуляев.

Василий Гуляев, мэр Черноморска. Фото: Новини.LIVE

Также мэр сообщил, что в одном из детских садов взрывной волной выдавило почти половину окон. Однако коммунальные службы уже затягивают их временной пленкой.

Окна, затянутые пленкой. Фото: Новини.LIVE

Открытые окна дома. Фото: Новини.LIVE

Поврежденные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Реакция военных на удар по Черноморску

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, Одесчина не впервые оказывается под ударами таких специфических сверхзвуковых и противокорабельных ракет. Приоритетность врага по целям это оправдывает, ведь им не дает покоя наша припортовая инфраструктура. И эти удары это подтверждают.

"Взрывной волной было повреждено несколько многоквартирных домов. Гаражный кооператив пострадал из-за обломков ракет, повлекших пожар. К счастью, критически пострадавших людей не было", — подчеркнула военная.

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сложность обнаружения "Ониксов"

Гуменюк отметила, что у Сил противовоздушной обороны нет таких средств, которые могли вовремя выявлять и ликвидировать цель. Это слишком мощная противокорабельная ракета, которая разработана так, чтобы ее не засекли радары.

"Особенность этих ракет в том, что они сверхзвуковые и летят очень низко. Очевидно, что они шли над морем, поэтому было сложно их обнаружить", — добавила пресс-секретарь Сил обороны.

Поврежденный балкон. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный фасад. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна на балконе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на боевом дежурстве в Черном море присутствует один надводный ракетоноситель. Он снаряжен до 8 ракетами типа "Калибр". Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.