Війна в Ізраїлі очима одесита: до чого готуються люди

Солдат на тлі зруйнованого будинку. Фото: RONEN ZVULUN REUTERS

Історія Одеси досить тісно переплетена з Ізраїлем, що не дивно, колись третина мешканців нашого міста становило єврейське населення. Багато хто потім поїхав на землю обітовану, але родичі та друзі досі живуть тут.

Про ситуацію, яка сьогодні склалася в Ізраїлі, журналістам Новини.LIVE розповів одесит у шостому поколінні Леонід Барац.

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Ситуація зараз

Ізраїль повернув контроль над своєю територією на півдні через чотири дні після раптового нападу угруповання ХАМАС, і наразі атакує по об'єктах у Секторі Гази. У столиці ж Ізраїля Єрусалимі люди намагаються зберігати спокій, запевняє одесит Леонід Барац. Втім, в інших регіонах країни все ще неспокійно.

"Саме в столиці люди намагаються дотримуватися звичного життя, але в кожен момент може пролунати сирена повітряної тривоги. Попри це найгарячіша та найспекотніша ситуація зараз на півдні країни, де ось-ось має розпочатися наземна операція проти терористичного угруповання ХАМАС, що перебуває у секторі Гази", — розповідає Леонід.

Леонід Барац про ситуацію в Ізраїлі. Фото: Леонід Барац

Чоловік каже, що обстріли відбуваються кожного дня. Люди постійно спускаються до укриттів, аби убезпечити себе від ракетної небезпеки. Адже вони можуть влучити куди завгодно.

"Навіть вчора був дуже масований обстріл Єрусалима та околиць. Кумедно, що ракета потрапила до мечеті імені Рамзана Кадирова, що розташовується в поселені Абу-Гош на мусульманській території", — ділиться подробицями чоловік.

Багато хто з друзів одесита Леоніда добровільно пішли та відгукнулися на призов резервістів, де долучилися до лав армії оборони Ізраїлю. Просто зараз вони готуються до операції або працюють в службі тилу, яка відповідає за захист цивільного населення. Чоловік додає, що, на щастя, ніхто з його близьких не постраждав. Наразі ж у наслідок атаки угруповання ХАМАС уже зафіксовано 2 200 поранених осіб та загиблих понад 700 людей.

Чи вистачає продовольства

Стан війни для Ізраїлю, на превеликий жаль, це буденність. Адже вони, як і ми, відчувають постійну загрозу. Населення країни вже звикло до цього та при будь-якому випадку діє за інструкцією.

"Вчора служба тилу випустила повідомлення, що потрібно заздалегідь підготуватися та закупити набори їжі, води, консерв на 72 години, але можу сказати, що люди не піддалися паніці, у багатьох і так є заготовлені набори, бо це стандартна інструкція", — розповідає Леонід.

Добровольці йдуть у лави армії оборони Ізраїля. Фото: STRINGER REUTERS

Багато людей у соціальних мережах бачили пусті полиці в крамницях. Це саме через те, що люди зараз намагаються з центру та з безпечних районів придбати якомога більше їжі або засобів гігієни та надіслати на південь для постраждалих районів або для людей, які втратили житло додає чоловік. Адже зараз у таких містах як Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон розташовуються будівлі, в яких небезпечно перебувати.

Напад ХАМАС

Коли почалося вторгнення терористів до Ізраїлю, було єврейське свято Шабат. Більшість людей у цей день не використовують техніку та мобільні телефони. Леонід каже, що ніхто не розумів, що коїться.

"Оскільки я перебуваю в такому релігійному районі, де знаходяться у більшості віряни, люди не знали, що коїться, не знали обсяг та масштаб трагедії. Не знали про проникнення терористів та про розстріл фестивалю", — зізнається чоловік.

В Ізраїлі оголошено стан війни. Фото: RONEN ZVULUN REUTERS

Мешканці Ізраїлю думали, що це звичайний обстріл. Частина людей пішла до синагоги, аж поки знову не почалися повітряні тривоги. З того часу вже було зафіксовано близько 30 обстрілів Єрусалиму та околиць міста, акцентує Леонід.

"Десь о дев'ятій, коли сирена була у нашому районі, над нашим будинком було збито дві ракети системою протиповітряної оборони "Залізний купол", після того ми вже зрозуміли, що почалася війна", — ділиться своєю історією одесит.

Зруйновані будівлі в Ізраїлі. Фото: VIOLETA SANTOS MOURA REUTERS

Після того, як чоловік зрозумів, що почалася війна, то пішов волонтерити. Також у місті стала організовуватися самооборона району та окремо багато людей почали шукати, як вони можуть стати призовниками. Наразі армія оборони Ізраїлю не приймає до своїх лав людей, які не мають жодного бойового досвіду.

До чого готуються

Вперше за останні 50 років Ізраїль оголосив стан війни. Таке рішення ухвалив військово-політичний кабінет Ізраїлю. Адже, ще можливе відкриття й інших фронтів. Саме тому люди вже зараз готуються захищати свою Батьківщину.

"Я особисто зараз вступив до лав самооборони району, ми проходимо навчання-інструктажі від поліції. Вже долучаємося до поліцейських, до патрулювання, щоб допомагати у якихось нагальних ситуаціях. Наприклад, якщо, не дай Боже, впаде ракета, хоча б обмежити доступ цивільних та сторонніх людей", — заявляє Леонід.

Люди в черзі на донацію. Фото: Леонід Барац

Війна — це завжди про біль та втрати. Війна після себе залишає зруйновані міста та села. Українці, як ніхто, розуміють увесь спектр емоцій та почуттів, які в ці дні переживають євреї.

Нагадаємо, що наразі відомо про трьох загиблих українців на території Ізраїлю в наслідок атаки ХАМАС. До того ж значна кількість українців досі не можуть виїхати з Ізраїлю та з Сектору Гази.