Как война вредит морским жителям Черного моря

Дельфин плавает в море. Фото иллюстративное: pixabay

Шумовое загрязнение и использование сонаров врагом в Черном море во время войны оказывают серьезное влияние на морскую флору и фауну. Рыбы, дельфины и другие виды страдают стрессом, что повышает угрозу их исчезновения.

О последствиях войны для жителей Черного моря журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом Владиславом Балинским.

Читайте также:

Опасные маневры в Черном море

По его словам, движение военных судов, пуски ракет и интенсивное использование сонаров в Черном море создали беспрецедентный уровень шумового загрязнения, что серьезно повлияло на морскую флору и фауну.

"Мы видим, как страдают от войны рыбы и млекопитающие. И нам нужно помочь им в восстановлении, чтобы в перспективе не получить десятки умирающих видов животных", — отмечает эколог.

Химическое загрязнение Черного моря

Война также повышает уровень химического загрязнения в Черном море, объясняет Владислав Балинский. Ограниченный водообмен через пролив Босфор и Дарданеллы повышает риск накопления вредных веществ.

"Они образуют на воде определенную пленку, которая замедляет популяцию ряда важных одноклеточных организмов. Да и эта пленка ограничивает доступ к ним кислорода, которого и так мало в Черном море", — отмечает эколог.

Несмотря на огромную площадь Черного моря, его уникальная экосистема находится на грани выживания. Влияние войны может иметь длительные последствия для морских популяций, что требует безотлагательных действий по их сохранению и восстановлению.

Напомним, только за первый год полномасштабной войны из-за использования локаторов погибли около 50 тысяч дельфинов. Также Черное море накапливает вредные вещества, которые могут угрожать будущим поколениям.