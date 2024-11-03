Як війна шкодить морським мешканцям Чорного моря

Дельфін плаває у морі. Фото ілюстративне: pixabay

Шумове забруднення та використання сонарів ворогом у Чорному морі під час війни серйозно впливають на морську флору та фауну. Риби, дельфіни й інші види страждають від стресу, що підвищує загрозу їх зникнення.

Про наслідки війни для мешканців Чорного моря журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським.

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За його словами, рух військових суден, пуски ракет та інтенсивне використання сонарів у Чорному морі створили безпрецедентний рівень шумового забруднення, що вже серйозно вплинуло на морську флору та фауну.

"Ми бачимо, як страждають від війни риби та ссавці. І нам треба допомогти їм у відновленні, щоб у перспективі не отримати десятки вимираючих видів тварин", — зауважує еколог.

Хімічне забруднення Чорного моря

Війна також збільшує рівень хімічного забруднення в Чорному морі, пояснює Владислав Балінський. Обмежений водообмін через протоки Босфор та Дарданелли підвищує ризик накопичення шкідливих речовин.

"Вони утворюють на воді певну плівку, яка уповільнює популяцію низки важливих одноклітинних організмів. Та й ця плівка обмежує доступ до них кисню, якого і так мало у Чорному морі", — зазначає еколог.

Попри величезну площу Чорного моря, його унікальна екосистема зараз знаходиться на межі виживання. Вплив війни може мати довготривалі наслідки для морських популяцій, що вимагає невідкладних дій для їхнього збереження та відновлення.

Нагадаємо, тільки за перший рік повномасштабної війни через використання локаторів загинули близько 50 тисяч дельфінів. Також Чорне море накопичує шкідливі речовини, що можуть загрожувати майбутнім поколінням.