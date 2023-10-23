Военные показали кадры уничтожения вражеских дронов над Одесщиной

Ликвидация вражеского дрона. Фото: скриншот с видео

В сети появились первые кадры сбития вражеских дронов в небе над Одесской областью в ночь на 23 октября. Известно, что ликвидировал над морем российские БпЛА американский зенитно-ракетный комплекс HAWK.

Соответствующее видео разместил у себя в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Больше таких систем получим от Испании благодаря договоренностям Владимира Зеленского с руководством наших союзников, которых удалось достичь во время визита в Гранаду", — говорится в сообщении Ермака.

Что известно о ЗРК HAWK

ЗРК Hawk — полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. В настоящее время находится на вооружении около двух стран.

Дальность уничтожения целей зенитно-ракетного комплекса — до 45-50 километров, высота цели — до 20 километров, ракета приводится полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Напомним, 23 октября россияне атаковали Украину из разного типа вооружения, в том числе "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения.

Также мы писали, что пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду. Однако какие страны предоставляют нашему государству такую услугу, в Воздушных силах не называют.