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Военные показали кадры уничтожения вражеских дронов над Одесчиной

23 октября 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военные показали кадры уничтожения вражеских дронов над Одесщиной
Ликвидация вражеского дрона. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появились первые кадры сбития вражеских дронов в небе над Одесской областью в ночь на 23 октября. Известно, что ликвидировал над морем российские БпЛА американский зенитно-ракетный комплекс HAWK.

Соответствующее видео разместил у себя в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Больше таких систем получим от Испании благодаря договоренностям Владимира Зеленского с руководством наших союзников, которых удалось достичь во время визита в Гранаду", — говорится в сообщении Ермака.

Что известно о ЗРК HAWK

ЗРК Hawk — полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. В настоящее время находится на вооружении около двух стран.

Дальность уничтожения целей зенитно-ракетного комплекса — до 45-50 километров, высота цели — до 20 километров, ракета приводится полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Напомним, 23 октября россияне атаковали Украину из разного типа вооружения, в том числе "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения.

Также мы писали, что пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду. Однако какие страны предоставляют нашему государству такую услугу, в Воздушных силах не называют.

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