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Військові показали кадри знищення ворожих дронів над Одещиною

23 жовтня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військові показали кадри знищення ворожих дронів над Одещиною
Ліквідація ворожого дрона. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі з'явилися перші кадри збиття ворожих дронів у небі над Одеською областю в ніч проти 23 жовтня. Відомо, що ліквідував над морем російські БпЛА американський зенітно-ракетний комплекс HAWK.

Відповідне відео розмістив у себе в Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. 

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"Більше таких систем отримаємо від Іспанії завдяки домовленостям Володимира Зеленського з керівництвом наших союзників, яких вдалося досягнути під час візиту до Гранади", — йдеться у повідомленні Єрмака. 

Що відомо про ЗРК HAWK

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни атакували Україну з різного типу озброєння, зокрема "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області є пошкодження. 

Також ми писали, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що Україна бере засоби протиповітряної оборони в оренду. Однак, які країни надають нашій державі таку послугу, в Повітряних силах не називають. 

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