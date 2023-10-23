Військові показали кадри знищення ворожих дронів над Одещиною

Ліквідація ворожого дрона. Фото: скриншот з відео

У мережі з'явилися перші кадри збиття ворожих дронів у небі над Одеською областю в ніч проти 23 жовтня. Відомо, що ліквідував над морем російські БпЛА американський зенітно-ракетний комплекс HAWK.

Відповідне відео розмістив у себе в Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Більше таких систем отримаємо від Іспанії завдяки домовленостям Володимира Зеленського з керівництвом наших союзників, яких вдалося досягнути під час візиту до Гранади", — йдеться у повідомленні Єрмака.

Що відомо про ЗРК HAWK

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни атакували Україну з різного типу озброєння, зокрема "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області є пошкодження.

Також ми писали, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що Україна бере засоби протиповітряної оборони в оренду. Однак, які країни надають нашій державі таку послугу, в Повітряних силах не називають.