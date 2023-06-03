Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Военные сообщили, сколько "Калибров" готовы к пуску с Черного моря arrow

Военные сообщили, сколько "Калибров" готовы к пуску с Черного моря

3 июня 2023 10:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные сообщили, сколько "Калибров" готовы к пуску с Черного моря
Пуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море уменьшено количество вражеских кораблей. Возможно, именно объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Читайте также:

На боевом дежурстве в Черном море два надводных ракетоносителя. На их борту общий залп "Калибров" — 16.

"Уровень ракетной угрозы для всех регионов Украины высок. Не пренебрегайте собственной безопасностью, оперативно и правильно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Штормовое предупреждение повышает минную опасность в прибрежной зоне, а на суше напоминаем о недопустимости контакта с неизвестными, подозрительными предметами", — говорится в сообщении.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недостижимые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас