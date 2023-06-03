Военные сообщили, сколько "Калибров" готовы к пуску с Черного моря

Пуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море уменьшено количество вражеских кораблей. Возможно, именно объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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На боевом дежурстве в Черном море два надводных ракетоносителя. На их борту общий залп "Калибров" — 16.

"Уровень ракетной угрозы для всех регионов Украины высок. Не пренебрегайте собственной безопасностью, оперативно и правильно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Штормовое предупреждение повышает минную опасность в прибрежной зоне, а на суше напоминаем о недопустимости контакта с неизвестными, подозрительными предметами", — говорится в сообщении.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недостижимые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.