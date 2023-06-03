Військові повідомили, скільки "Калібрів" готові до пуску з Чорного моря

Пуск ракети з корабля. Фото: google

В Чорному морі зменшено кількість ворожих кораблів. Можливо, саме оголошене штормове попередження змусило росіян повернутись до пунктів базування. Втім загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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На бойовому чергуванні в Чорному морі два надводних ракетоносії. На їхньому борту загальний залп калібрів — 16.

"Рівень ракетної загрози для всіх регіонів України — високий. Не нехтуйте власною безпекою, оперативно і правильно реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Штормове попередження підвищує мінну небезпеку в прибережній зоні, а на суходолі нагадуємо про неприпустимість контакту з невідомими, підозрілими предметами", — йдеться в повідомленні.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є.