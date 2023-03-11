Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Его перевели в боевое подразделение

Недавно в сети разгорелся новый скандал. Появилось видео, где заместитель начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки танцует под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы. В командование "Юг" осудили такое поведение.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Заместитель начальника Болградского РТЦК и СП переведен для дальнейшего прохождения службы в одно из боевых подразделений. Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц Сил обороны в условиях военного положения. Мы должны быть сознательны и мотивированы на борьбу с врагом, и моральным. морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно отвечать поставленным задачам, являться основой для одержания Победы", — говорится в сообщении.

Скандальные танцы

Празднование и танцы были в одном из заведений Болграда. Там под русские песни поздравляли женщин с 8 марта.

Напомним, бывшую пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванну Плантовскую, уволили. Она попала в очередной скандал. Подробности в материале.