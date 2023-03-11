Військові прокоментували "дикі танці" заступника начальника центру комплектування на Одещині
Нещодавно у мережі розгорівся новий скандал. З’явилось відео, де, заступник начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки танцює під пісню "Алкоголичка" російського артиста Олександра Ревви. В командування "Південь" засудили таку поведінку.
Про це повідомляє ОК "Південь".
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"Заступник начальника Болградського РТЦК та СП переведений для подальшого проходження служби в один із бойових підрозділів. Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану. Ми маємо бути свідомі й вмотивовані на боротьбу з ворогом. І моральний облік, і морально-психологічний стан всіх військових, без виключення, має відповідати поставленим завданням, бути основою для здобуття Перемоги", — йдеться в повідомленні.
Скандальні танці
Святкування та танці були в одному із закладів Болграда. Саме там під російські пісні вітали жінок із 8 березня.
Нагадаємо, колишню пресофіцерку Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванну Плантовську, звільнили. Вона потрапила до чергового скандалу. Подробиці в матеріалі.