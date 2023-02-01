Военные восстанавливают колеи Одесской железной дороги, ведущие к деоккупированным территориям

Это сложный и опасный процесс

Путевые подразделения Государственной специальной службы транспорта ремонтируют и восстанавливают железнодорожные пути Одесской железной дороги. Работы ведутся на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

Сначала саперы

Перед выполнением ремонтных работ железнодорожные пути тщательно обследуются инженерно-саперными подразделениями Госспецтрансслужбы. Затем путейщики совместно с работниками Укрзализныци проводят замену и врезку временно разрушенных прямыми попаданиями снарядов и их обломков рельсов.

"Они рихтуют колеи, производят замену разрушенных взрывами железобетонных шпал, пополняют недостающие элементы, убирают завалы обломков и земляные насыпи, засыпают траншеи и образованные взрывами ямы на близлежащей зеленой зоне. Восстановление железнодорожных путей является важным аспектом в возрождении страны", — говорится в сообщении.

Работа железной дороги

Напомним, из-за возникновения энергодефицита в регионе ОЖД вынуждена отменять ряд пригородных поездов. С 1 февраля изменят расписание движения двух электропоездов.

Также национальный железнодорожный перевозчик Укрзализныця обновил правила покупки билетов на поезда. Это позволит избежать спекуляций. Чтобы предотвратить перепродажу билетов, их реализацию перевели исключительно в онлайн (приложение, чат-бот или сайт компании). Также были введены ограничения на покупку количества билетов. Продают не больше четырех в одни руки.

Еще мы писали, что украинский железнодорожный перевозчик закупит дизельное топливо у компаний Orlen Lietuva (Литва) и Exxonmobil Asia Pacific (Сингапур). В конце прошлого года были заключены контракты на несколько миллионов сумм.

Между тем Укрзализныця закончила 2022 военный год с чистым убытком почти в 11 млрд гривен. Не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.