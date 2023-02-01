Військові відновлюють колії Одеської залізниці, що ведуть до деокупованих територій

Це складний та небезпечний процес

Колійні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту ремонтують та відновлюють залізничні колії Одеської залізниці. Роботи ведуться на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Спочатку сапери

Перед виконанням ремонтних робіт залізничні шляхи ретельно обстежуються інженерно-саперними підрозділами Держспецтрансслужби. Після цього колійники спільно з працівниками Укрзалізниці проводять заміну та врізку тимчасово зруйнованих прямими влучаннями снарядів та їхніх уламків рейок.

"Вони рихтують колії, проводять заміну зруйнованих вибухами залізобетонних шпал, поповнюють відсутні елементи, прибирають завали уламків та земляні насипи, засипають траншеї та утворені вибухами ями на прилеглій зеленій зоні. Відновлення залізничних колій є важливим аспектом у відродженні всієї транспортної інфраструктури країни", — йдеться в повідомленні.

Робота залізниці

Нагадаємо, через виникнення енергодефіциту в регіоні Одеська залізниця вимушена скасовувати низку приміських поїздів. З 1 лютого змінять розклад руху два електропоїзди.

Також національний залізничний перевізник Укрзалізниця оновив правила купівлі квитків на потяги. Це дозволить уникнути спекуляцій. Щоб унеможливити перепродаж квитків, їх реалізацію перевели виключно в онлайн (застосунок, чат-бот чи сайт компанії). Також запровадили обмеження на купівлю кількості квитків. Продають не більше чотирьох в одні руки.

Ще ми писали, що український залізничний перевізник закупить дизельне паливо у компаній Orlen Lietuva (Литва) та Exxonmobil Asia Pacific (Сінгапур). Наприкінці минулого року були укладені контракти на кількамільйонні суми.

Тим часом Укрзалізниця закінчила 2022 воєнний рік із чистим збитком у майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.