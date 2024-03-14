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Военный самолет НАТО контролирует ситуацию в акватории Черного моря

14 марта 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Военный самолет НАТО контролирует ситуацию в акватории Черного моря
Маршрут разведывательного самолета НАТО. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время повысилась активность американской разведки у южных границ Одесской области. Сегодня, 14 марта, разведывательный самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США. Пока он патрулирует в воздушном пространстве Румынии, около южных границ Одесской области.

Какова цель патрулирования

Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Напомним, россияне все пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Также мы писали, что воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

Добавим, что враг уже больше недели продолжает держать группировку ракетных кораблей в пунктах базирования и не выводит их на дежурство акваторией Черного моря. На сегодня, 14 марта, вражеские суда продолжают присутствовать только в Средиземном море.

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Черное море
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