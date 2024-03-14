Оперативна ситуація у Чорному морі — чи існує загроза ракетоносіїв

Ракетоносій РФ "Маршал Устінов". Фото: росЗМ

Ворог вже понад тиждень продовжує тримати угруповання ракетних кораблів у пунктах базування та не виводить їх на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 14 березня, ворожі судна продовжують бути присутніми лише в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносія із загальним залпом — 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що росіяни вимушені економити озброєння, адже бачать результати ефективної роботи ЗСУ. Наталя Гуменюк пояснила, чому ворожі ракетоносії не виходять на чергування акваторією Чорного моря вже понад тиждень.



Також ми писали, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази ЧФ у Севастополі. Адже вона залишається єдиною на Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Додамо, що за останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.