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Оперативная ситуация в Черном море — существует ли угроза ракетоносителей

14 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Оперативная ситуация в Черном море — существует ли угроза ракетоносителей
Ракетоноситель РФ "Маршал Устинов". Фото: росЗМ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг уже больше недели продолжает держать группировку ракетных кораблей в пунктах базирования и не выводит их на дежурство акваторией Черного моря. На сегодня, 14 марта, вражеские суда продолжают присутствовать только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя с общим залпом — 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • к Азовского моря — 11 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 10 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что россияне вынуждены экономить вооружение, ведь видят результаты эффективной работы ВСУ. Наталья Гуменюк объяснила, почему вражеские ракетоносители не выходят на дежурство акваторией Черного моря уже больше недели.

Также писали, что россияне не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Добавим, что за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.

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