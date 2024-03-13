Стали відомі причини того, чому росіяни не виводять ракетоносії

Запуск ракети з ракетоносія. Фото: росЗМІ

Ворожі ракетоносії не виходять на чергування акваторією Чорного моря вже понад тиждень. Росіяни вимушені економити озброєння, адже бачать результати ефективної роботи ЗСУ.

Про це в етері національного марафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Речниця зазначила, що відносне затишшя в акваторії Чорного моря пов'язане з успішною роботою Сил оборони півдня України.

"Робота сил оборони призвела до того, що ворог не має можливості спокійно зайти до Севастопольської бухти, де може обслуговувати ракети-носії, зокрема пускові установки. І, відповідно, змушений економити такий вид ураження", — пояснила військова.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.

Також ми писали, що за останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.

Додамо, що воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.