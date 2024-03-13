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Стали відомі причини того, чому росіяни не виводять ракетоносії

13 березня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стали відомі причини того, чому росіяни не виводять ракетоносії
Запуск ракети з ракетоносія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворожі ракетоносії не виходять на чергування акваторією Чорного моря вже понад тиждень. Росіяни вимушені економити озброєння, адже бачать результати ефективної роботи ЗСУ.

Про це в етері національного марафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Речниця зазначила, що відносне затишшя в акваторії Чорного моря пов'язане з успішною роботою Сил оборони півдня України. 

"Робота сил оборони призвела до того, що ворог не має можливості спокійно зайти до Севастопольської бухти, де може обслуговувати ракети-носії, зокрема пускові установки. І, відповідно, змушений економити такий вид ураження", — пояснила військова.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.

Також ми писали, що за останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.

Додамо, що воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Одеса
російські війська
Крим
ЗСУ
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
флот
ракетний удар

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