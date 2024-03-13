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Стали известны причины того, почему россияне не выводят ракетоносители

13 марта 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стали известны причины того, почему россияне не выводят ракетоносители
Запуск ракеты с ракетоносителем. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вражеские ракетоносители не выходят на дежурство в акваторию Черного моря уже больше недели. Россияне вынуждены экономить вооружение, видя результаты эффективной работы ВСУ.

Об этом в эфире национального марафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Спикер отметила, что относительное затишье в акватории Черного моря связано с успешной работой Сил обороны юга Украины.

"Работа сил обороны привела к тому, что у врага нет возможности спокойно зайти в Севастопольскую бухту, где может обслуживать ракеты-носители, в частности пусковые установки. И, соответственно, вынужден экономить такой вид поражения", — пояснила военная.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день, 13 марта, группировка ракетных кораблей РФ в Черном море продолжает находиться в пунктах базирования, однако оснащенные ракетоносители дежурят в Средиземном. Пока угрозы вражеской атаки с акватории Черного моря нет, однако ситуация может измениться.

Также мы писали, что за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.

Добавим, что воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

Одесса
российские войска
Крым
ВСУ
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
флот
ракетный удар

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