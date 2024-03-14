Військовий літак НАТО контролює ситуацію в акваторії Чорного моря

Маршрут розвідувального літака НАТО. Фото: скриншот

Останнім часом підвищилась активність американської розвідки біля південних кордонів Одеської області. Сьогодні, 14 березня, розвідувальний літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідника

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Відомо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США. Наразі він патрулює у повітряному просторі Румунії, близько південних кордонів Одеської області.

Яка мета патрулювання

Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, росіяни дедалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.



Також ми писали, що воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.



Додамо, що ворог вже понад тиждень продовжує тримати угруповання ракетних кораблів у пунктах базування та не виводить їх на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 14 березня, ворожі судна продовжують бути присутніми лише в Середземному морі.