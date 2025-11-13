Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный на Одесчине воровал телефоны — как наказал суд

Военный на Одесчине воровал телефоны — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 01:36
обновлено: 23:30
Военный из Одесской области осужден за грабеж и кражу телефона
Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

Солдат из Березовского района, который ранее неоднократно был осужден, снова стал фигурантом уголовного дела. Он дважды украл телефоны — один прямо с прилавка, другой у знакомого во время застолья. За это он получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Военный из Одесской области повторно совершил грабеж и кражу в условиях военного положения. Как установило следствие, солдат воинской части, находясь в отпуске, открыто похитил с прилавка телефон iPhone 6s стоимостью 800 гривен. Несмотря на требования владельца вернуть вещь, он скрылся с места происшествия. Через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина снова совершил преступление — на этот раз украл телефон Samsung Galaxy A05s у знакомого в квартире. Во время суда военный признал вину, искренне раскаялся и пообещал исправиться.

Как наказали

Суд учел его признание, но учел и многочисленные предыдущие судимости и факт, что преступления совершены во время условно-досрочного освобождения. В результате обвиняемому назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы. До вступления приговора в силу он будет оставаться под стражей.

Напомним, мы сообщали о том, как наказали мужчину, который отказался от боевой повестки. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который избил товарища.

Одесса грабеж Одесская область Новости Одессы судебные решения воровство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации