Военный из Одесской области осужден за грабеж и кражу телефона

Солдат из Березовского района, который ранее неоднократно был осужден, снова стал фигурантом уголовного дела. Он дважды украл телефоны — один прямо с прилавка, другой у знакомого во время застолья. За это он получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военный из Одесской области повторно совершил грабеж и кражу в условиях военного положения. Как установило следствие, солдат воинской части, находясь в отпуске, открыто похитил с прилавка телефон iPhone 6s стоимостью 800 гривен. Несмотря на требования владельца вернуть вещь, он скрылся с места происшествия. Через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина снова совершил преступление — на этот раз украл телефон Samsung Galaxy A05s у знакомого в квартире. Во время суда военный признал вину, искренне раскаялся и пообещал исправиться.

Как наказали

Суд учел его признание, но учел и многочисленные предыдущие судимости и факт, что преступления совершены во время условно-досрочного освобождения. В результате обвиняемому назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы. До вступления приговора в силу он будет оставаться под стражей.

