Україна
Головна Одеса Військовий на Одещині крав телефони — як покарав суд

Військовий на Одещині крав телефони — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 01:36
Оновлено: 23:30
Військовий з Одещини засуджений за грабіж і крадіжку телефону
Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

Солдат із Березівського району, який раніше неодноразово був засуджений, знову став фігурантом кримінальної справи. Він двічі вкрав телефони — один просто з прилавка, інший у знайомого під час застілля. За це він отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовий з Одещини повторно вчинив грабіж і крадіжку в умовах воєнного стану. Як встановило слідство, солдат військової частини, перебуваючи у відпустці, відкрито викрав із прилавка телефон iPhone 6s вартістю 800 гривень. Попри вимоги власника повернути річ, він утік із місця події. Через кілька днів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік знову вчинив злочин — цього разу вкрав телефон Samsung Galaxy A05s у знайомого в квартирі. Під час суду військовий визнав провину, щиро розкаявся й пообіцяв виправитися.

Як покарали

Суд врахував його зізнання, але зважив і на численні попередні судимості та факт, що злочини скоєно під час умовно-дострокового звільнення. У результаті обвинуваченому призначили 5 років і 1 місяць позбавлення волі. До вироку набуття чинності він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як покарали чоловіка, який відмовився від бойової повістки. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який побив товариша.

Одеса грабіж Одеська область Новини Одеси судові рішення крадіжка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
