Військовий з Одещини засуджений за грабіж і крадіжку телефону

Солдат із Березівського району, який раніше неодноразово був засуджений, знову став фігурантом кримінальної справи. Він двічі вкрав телефони — один просто з прилавка, інший у знайомого під час застілля. За це він отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовий з Одещини повторно вчинив грабіж і крадіжку в умовах воєнного стану. Як встановило слідство, солдат військової частини, перебуваючи у відпустці, відкрито викрав із прилавка телефон iPhone 6s вартістю 800 гривень. Попри вимоги власника повернути річ, він утік із місця події. Через кілька днів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік знову вчинив злочин — цього разу вкрав телефон Samsung Galaxy A05s у знайомого в квартирі. Під час суду військовий визнав провину, щиро розкаявся й пообіцяв виправитися.

Як покарали

Суд врахував його зізнання, але зважив і на численні попередні судимості та факт, що злочини скоєно під час умовно-дострокового звільнення. У результаті обвинуваченому призначили 5 років і 1 місяць позбавлення волі. До вироку набуття чинності він залишатиметься під вартою.

