В Одесской области военного посадили за незаконное проникновение в дом

В Одесской области мужчина, который досрочно вышел из тюрьмы, чтобы вступить в ряды Вооружённых сил Украины, снова совершил преступление. Мужчина незаконно проник в чужой дом, воспользовавшись отсутствием владельца. Теперь по решению суда ему придется провести отбывать наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Любашевке Одесской области суд признал виновным военнослужащего, который незаконно проник в чужое жилье. Солдат, который служил в резервной роте воинской части, зашел на территорию частного дома через незапертую калитку. Убедившись, что владельца нет дома, он повредил дверь и проник внутрь.

Суд установил, что своими действиями мужчина нарушил право на неприкосновенность жилища. Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощенном порядке.

Как наказали

Как выяснилось, солдат уже имел судимость. В 2022 году его приговорили к пяти с половиной годам заключения за кражу и угон автомобиля. Однако в 2024 году его освободили условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

На этот раз суд назначил ему полтора года ограничения свободы, но из-за неотбытой части предыдущего наказания окончательный срок составляет четыре года лишения свободы.

На этот раз суд назначил ему полтора года ограничения свободы, но из-за неотбытой части предыдущего наказания окончательный срок составляет четыре года лишения свободы.