На Одещині військового посадили за незаконне проникнення до будинку

На Одещині, чоловік, який достроково вийшов з тюрми, щоб вступити до лав Збройних сил України, знову вчинив злочин. Чоловік незаконно проник до чужого будинку, скориставшись відсутністю власника. Тепер за рішенням суду йому доведеться провести відбувати покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Любашівці на Одещині суд визнав винним військовослужбовця, який незаконно проник до чужого житла. Солдат, який служив у резервній роті військової частини, зайшов на територію приватного будинку через незачинену хвіртку. Переконавшись, що власника немає вдома, він пошкодив двері та проник усередину.

Суд встановив, що своїми діями чоловік порушив право на недоторканність житла. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і погодився, щоб справу розглянули у спрощеному порядку.

Як покарали

Як з’ясувалося, солдат уже мав судимість. У 2022 році його засудили до п’яти з половиною років ув’язнення за крадіжку та викрадення автомобіля. Проте у 2024 році його звільнили умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.

Цього разу суд призначив йому півтора року обмеження волі, але через невідбуту частину попереднього покарання остаточний строк становить чотири роки позбавлення волі.

