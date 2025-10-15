В Одесі солдата засудили за побиття товариша саперною лопатою

Молоток судді. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовий під час конфлікту побив свого товариша по службі саперною лопатою. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Суд врахував каяття обвинуваченого, однак призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

В Одесі між двома військовими виник словесний конфлікт, під час якого солдат із Нової Каховки, вдарив свого колегу кілька разів руками, а потім — саперною лопатою. У потерпілого діагностували численні забої, синці та садна на голові, обличчі, грудях і кінцівках. Експерти зазначили, що травми не становили загрози для життя, але спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час розслідування військовий повністю визнав свою вину, розкаявся у скоєному. Він погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання.

Як покарали

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей і позитивну характеристику військового. Його визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України. Замість арешту або позбавлення волі йому призначили штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 1700 гривень.

