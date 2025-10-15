Відео
Україна
Військовий побив колегу на службі — як покарав одеський суд

Військовий побив колегу на службі — як покарав одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 01:36
В Одесі солдата засудили за побиття товариша саперною лопатою
Молоток судді. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовий під час конфлікту побив свого товариша по службі саперною лопатою. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Суд врахував каяття обвинуваченого, однак призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

В Одесі між двома військовими виник словесний конфлікт, під час якого солдат із Нової Каховки, вдарив свого колегу кілька разів руками, а потім — саперною лопатою. У потерпілого діагностували численні забої, синці та садна на голові, обличчі, грудях і кінцівках. Експерти зазначили, що травми не становили загрози для життя, але спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час розслідування військовий повністю визнав свою вину, розкаявся у скоєному. Він погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання.

Як покарали

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей і позитивну характеристику військового. Його визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.125 КК України. Замість арешту або позбавлення волі йому призначили штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 1700 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військовго, який купив та зберігав психотропи. Також ми писали, що Дніпрі боєць ЗСУ пішов у СЗЧ та кинув у дружину гранату.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
