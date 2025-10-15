В Одессе солдата осудили за избиение товарища саперной лопатой

Молоток судьи. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военный во время конфликта избил своего сослуживца саперной лопатой. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Суд учел раскаяние обвиняемого, однако назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одессе между двумя военными возник словесный конфликт, во время которого солдат из Новой Каховки, ударил своего коллегу несколько раз руками, а затем — саперной лопатой. У пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы, синяки и ссадины на голове, лице, груди и конечностях. Эксперты отметили, что травмы не представляли угрозы для жизни, но вызвали кратковременное расстройство здоровья.

В ходе расследования военный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику военного. Его признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины. Вместо ареста или лишения свободы ему назначили штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 1700 гривен.

