Мобилизация в Украине: стали ли одесситы на учет?

Мужчины ждут очереди для обновления данных. Фото: Новини.LIVE

В Украине истек срок, когда все военнообязанные должны были обновить свои данные. С сегодняшнего дня людям, которые не стали на учет, будут начисляться штрафы за нарушение. Однако эксперты уверены, что только с сентября эти штрафы войдут в норму.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, обновили ли они свои учетные данные.

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Все должны обновиться

Сегодня уже известно, что обновиться успели не все желающие военнообязанные. Так что одесситы продолжают пытаться выполнить свой гражданский долг. В частности, Владислав говорит, что успел обновиться давно и не имеет сейчас хлопот с этим. Кроме того, мужчина дополнительно проверил наличие данных о себе в приложении Резерв+.

"Да, конечно, обновил. Я работаю тренером в школе олимпийского резерва, и нас обязывают. Мы давно все прошли. И все должны это сделать, потому что есть постановление", — рассказывает Владислав.

Владислав успел обновить военно-учетные данные. Фото: Новини.LIVE

А вот Андрей в свою очередь поддерживает парня и отмечает, что сам охотно присоединился бы к войску. Однако мужчина уже на пенсии и помогает армии в тылу.

"Я на пенсии, мне 63 года. Я думаю, что все мужчины должны обновить свои данные. И, будь я моложе и сильнее, я сам пошел бы в ВСУ", — добавляет Андрей.

Андрей вышел на пенсию. Фото: Новини.LIVE

Каждый решает для себя

В то же время Эдуард считает, что не понимает, зачем обновляться всем мужчинам. Сам парень уточнил данные, но, по его мнению, это должно быть по желанию. И закон нужно переформулировать.

"Да, обновил. Мне вообще 18 лет. А так каждый должен сам решить, обновлять ли. Но закон решил, что надо. Живем в такое время", — отмечает Эдуард.

Эдуард обновил данные, но не считает это обязательным для всех. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что не все разделяют мнения о необходимости обновления данных. Вот Оксана говорит, что далека от этого и не задумывалась, кто нужен сейчас на фронте. Но уверена, что точно не все мужчины.

"Я считаю, что всем мужчинам не нужно было обновляться. Если бы я была замужем, может, думала бы иначе. Но я глубоко не копаю, потому что меня напрямую это не касается", — заключает Оксана.

Оксана против обязательного обновления данных. Фото: Новини.LIVE

Всего за три месяца после вступления в силу закона о мобилизации почти 10 миллионов военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные. А детали о том, как становились на учет одесситы, читайте в материале.