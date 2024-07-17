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Військовий облік — як оновлюють дані в Одесі

17 липня 2024 20:02
Рвачова Анастасія - редактор
Мобілізація в Україні: чи стали одесити на облік - опитування
Чоловіки чекають черги на оновлення даних. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

В Україні закінчився термін, коли усі військовозобовʼязані мали оновити свої дані. Відсьогодні людям, які не стали на облік, будуть нараховувати штрафи за порушення. Однак експерти впевнені, що лише з вересня ці штрафи ввійдуть у норму. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи оновили вони свої облікові дані. 

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Всі мають оновитися

Сьогодні вже відомо, що оновитися встигли не всі охочі військовозобовʼязані. Тож одесити продовжують намагатися виконати свій громадянський обовʼязок. Зокрема, Владислав каже, що встиг оновитися давно та не має зараз клопоту із цим. Крім того, чоловік додатково перевірив наявність даних про себе у додатку Резерв+. 

"Так, звісно оновив. Я працюю тренером в школі олімпійського резерву, і нас зобовʼязують. Ми давно все пройшли. І всі повинні це зробити, бо є постанова", — розповідає Владислав. 

Владислав встиг оновити військово-облікові дані. Фото: Новини.LIVE
Владислав встиг оновити військово-облікові дані. Фото: Новини.LIVE

А от Андрій своєю чергою підтримує хлопця та зазначає, що сам би охоче долучився до війська. Однак чоловік вже на пенсії та допомагає армії у тилу. 

"Я на пенсії, мені 63 роки. Я думаю, що всі чоловіки мають оновити свої дані. І, якби я був молодшим та сильнішим, я сам пішов би до ЗСУ", — додає Андрій. 

Андрій вийшов на пенсію. Фото: Новини.LIVE
Андрій вийшов на пенсію. Фото: Новини.LIVE

Кожен вирішує для себе

Водночас Едуард вважає, що не розуміє, для чого оновлюватися всім чоловікам. Сам хлопець уточнив дані, але, на його думку, це має бути за бажанням. І закон треба переформулювати. 

"Так, оновив. Мені взагалі 18 років. А так кожен має сам вирішити, чи оновлювати. Але закон вирішив, що треба. Живемо в такий час", — зазначає Едуард. 

Едуард оновив дані, проте не вважає це обовʼязковим для всіх. Фото: Новини.LIVE
Едуард оновив дані, проте не вважає це обовʼязковим для всіх. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що не всі поділяють думки щодо необхідності оновлення даних. От Оксана каже, що далека від цього та сильно не замислювалася, хто потрібен зараз на фронті. Але впевнена, що точно не всі чоловіки. 

"Я вважаю, що всім чоловікам не потрібно було оновлюватися. Якби я була заміжня, може б, думала інакше. Але я глибоко не копаю, бо мене напряму це не стосується", — підсумовує Оксана. 

Оксана проти обовʼязкового оновлення даних. Фото: Новини.LIVE
Оксана проти обовʼязкового оновлення даних. Фото: Новини.LIVE

Загалом за три місяці з набуття чинності закону про мобілізацію майже 10 мільйонів військовозобов'язаних українців оновили свої військово-облікові дані. А деталі про те, як ставали на облік одесити, читайте у матеріалі. 

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