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Военный пошел в СОЧ из-за обиды на командира — приговор суда

12 ноября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Военный из Одесчины пошел в СОЧ, потому что командир разрешил — приговор суда
Военный в наручниках. Фото: иллюстративное/porady.org
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Одесчины вызвался в армию, чтобы не сидеть в тюрьме. Но очутившись в воинской части, самовольно ее покинул. На суде мужчина уверял, что его "послал" непосредственный командир.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березанского районного суда Николаевской области.

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Из тюрьмы в армию

Житель села Веселый Кут в Одесской области неоднократно сидел в тюрьме за кражи и незаконное обращение с оружием. В частности, в 2020 году его приговорили к четырем годам заключения. Мужчина решил вступить в ряды ВСУ и был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. В армии он служил пулеметчиком.

Через некоторое время военный бежал из части и несколько дней скрывался.

Из армии в тюрьму

Во время судебного заседания обвиняемый уверял, что командир устно разрешил ему на один день съездить домой к родственникам. Но из-за отсутствия письменного разрешения его задержали и вернули обратно. Мужчина снова обратился к командиру, на что тот сказал: "Иди на все четыре стороны". Это и стало причиной бегства. Военный пытался добраться домой, но был задержан в Белгороде-Днестровском. Мужчина убеждал, что хотел провести дома всего один день, а затем вернуться в службу. Впрочем, оказалось, что с письменными заявлениями об отпуске он не обращался.

Судья учел неотбытый срок наказания мужчины и приговорил его к пяти годам и одному месяцу заключения.

Напомним, в Одесской области военному разрешили вернуться к службе после СОЧ. Также во Львовской области суд наказал солдата, который не сообщил о самовольном уходе из части.

Одесса СОЧ судебные решения военные Николаевская область

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