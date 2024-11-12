Військовий з Одещини пішов у СЗЧ, бо командир дозволив — вирок суду

Військовий у наручниках. Фото: ілюстративне/porady.org

Мешканець Одещини зголосився до війська, щоби не сидіти у в'язниці. Але опинившись у військовій частині, самовільно її залишив. На суді чоловік запевняв, що його "послав" безпосередній командир.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березанського районного суду Миколаївської області.

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З в'язниці до армії

Мешканець села Веселий Кут на Одещині неодноразово сидів у в'язниці за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю. Зокрема, у 2020 році його засудили до чотирьох років ув'язнення. Чоловік вирішив стати до лав ЗСУ і був умовно-достроково звільнений з тюрми. В армії він служив кулеметником.

Через деякий час військовий втік з частини і декілька днів переховувався.

З армії до в'язниці

Під час судового засідання обвинувачений запевняв, буцімто командир усно дозволив йому на один день з'їздити додому до родичів. Але через відсутність письмового дозволу його затримали й повернули назад. Чоловік знову звернувся до командира, на що той сказав: "Йди на всі чотири сторони". Це й стало причиною втечі. Військовий намагався дістатися додому, але був затриманий у Білгороді-Дністровському. Чоловік переконував, що хотів провести вдома лише один день, а потім повернутися до служби. Втім, виявилося, що з письмовими заявами про відпустку він не звертався.

Суддя врахував невідбутий строк покарання чоловіка й засудив його до п'яти років і одного місяця ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині військовому дозволили повернутися до служби після СЗЧ. Також на Львівщині суд покарав солдата, який не повідомив про самовільне залишення частини.