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Військовий пішов у СЗЧ через образу на командира — вирок суду

12 листопада 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий з Одещини пішов у СЗЧ, бо командир дозволив — вирок суду
Військовий у наручниках. Фото: ілюстративне/porady.org
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одещини зголосився до війська, щоби не сидіти у в'язниці. Але опинившись у військовій частині, самовільно її залишив. На суді чоловік запевняв, що його "послав" безпосередній командир.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березанського районного суду Миколаївської області

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З в'язниці до армії

Мешканець села Веселий Кут на Одещині неодноразово сидів у в'язниці за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю. Зокрема, у 2020 році його засудили до чотирьох років ув'язнення. Чоловік вирішив стати до лав ЗСУ і був умовно-достроково звільнений з тюрми. В армії він служив кулеметником. 

Через деякий час військовий втік з частини і декілька днів переховувався. 

З армії до в'язниці

Під час судового засідання обвинувачений запевняв, буцімто командир усно дозволив йому на один день з'їздити додому до родичів. Але через відсутність письмового дозволу його затримали й повернули назад. Чоловік знову звернувся до командира, на що той сказав: "Йди на всі чотири сторони". Це й стало причиною втечі. Військовий намагався дістатися додому, але був затриманий у Білгороді-Дністровському. Чоловік переконував, що хотів провести вдома лише один день, а потім повернутися до служби. Втім, виявилося, що з письмовими заявами про відпустку він не звертався.

Суддя врахував невідбутий строк покарання чоловіка й засудив його до п'яти років і одного місяця ув'язнення. 

Нагадаємо, на Одещині військовому дозволили повернутися до служби після СЗЧ. Також на Львівщині суд покарав солдата, який не повідомив про самовільне залишення частини. 

Одеса СЗЧ судові рішення військові Миколаївська область

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