Суд Одессы осудил военнослужащего за телесные повреждения

Судейский молоток и книги на столе. Фото: freepik

В Одесской области осудили военнослужащего, который избил мужчину из-за неприязни. Обвиняемый получил условное наказание с испытательным сроком.

Об этом Новости.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что конфликт произошел в апреле 2023 года. Обвиняемый, военнослужащий, зашел на территорию домовладения потерпевшего. В ходе спора военный нанес удар кулаком и поломал руку потерпевшему и повредил глаз. Вследствие этого мужчина получил травмы средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. Сам солдат полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился на сокращенную процедуру судебного разбирательства.

Какое наказание за избиение

Несмотря на негативную характеристику по месту жительства, судья решил, что исправление возможно без лишения свободы. Мужчина также должен пройти программу пробации для преодоления агрессивного поведения. Суд признал военного виновным в умышленном телесном повреждении. Наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы, но с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Харьковской области военнослужащий стрелял из-за конфликта с местными жителями. Также мы писали, что в Одесской области пьяный военнослужащий спровоцировал ДТП с пострадавшими.