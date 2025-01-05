Суд Одеси засудив військовослужбовця за тілесні ушкодження

Суддівський молоток та книги на столі. Фото: freepik

В Одеській області засудили військовослужбовця, який побив чоловіка через неприязнь. Обвинувачений отримав умовне покарання з випробувальним терміном.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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На Одещині військовий побив чоловіка

Відомо, що конфлікт стався у квітні 2023 року. Обвинувачений, військовослужбовець, зайшов на територію домоволодіння потерпілого. У ході суперечки військовий завдав удару кулаком та поламав руку потерпілому і пошкодив око. Унаслідок цього чоловік отримав травми середньої тяжкості, які спричинили тривалий розлад здоров’я. Сам солдат повністю визнав свою провину, співпрацював зі слідством та погодився на скорочену процедуру судового розгляду.

Яке покарання за побиття

Попри негативну характеристику за місцем проживання, суддя вирішив, що виправлення можливе без позбавлення волі. Чоловік також має пройти програму пробації для подолання агресивної поведінки. Суд визнав військового винним в умисному тілесному ушкодженні. Покарання призначено у вигляді 3 років позбавлення волі, але зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, у Харківській області військовослужбовець стріляв через конфлікт з місцевими жителями. Також ми писали, що на Одещині п'яний військовослужбовець спричинив ДТП з потерпілими.