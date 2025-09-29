Видео
Военный избил людей в одесском парке из-за замечания — приговор

Военный избил людей в одесском парке из-за замечания — приговор

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 01:25
В Одессе вынесли приговор офицеру за драку в парке из-за собаки
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военный морской пехоты получил приговор за драку в парке Победы. Конфликт начался из-за выгула собак без поводка и намордника и закончился избиением двух мужчин.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный избил людей металлическим поводком

Как говорится в материалах следствия, происшествие случилось 29 июля 2025 года около 19:00. Военный на площадке встретил двух мужчин. Замечание об отсутствии намордника у животного переросло в ссору.

Позже обвиняемый выхватил металлический поводок и ударил одного из мужчин минимум трижды по спине, а другого — дважды по голове. В результате потерпевший получил убойную рану на плече, синяки на руке и спине, а его товарищ — две раны на голове. Врачи квалифицировали эти повреждения как легкие, однако они повлекли кратковременное расстройство здоровья.

В суде военный признал свою вину, написал заявление о согласии на упрощенное рассмотрение и объяснил, что искренне раскаивается. Оба потерпевших также предоставили письменные заявления, согласившись на такой формат рассмотрения.

Какое наказание за избиение

Суд учел, что офицер ранее не имел проблем с законом, находится на службе и признал вину. Приговор — штраф в размере 1700 гривен. Гражданских исков и требований о компенсации по этому делу не заявляли.

Напомним, в Луцке мужчина с ножом напал на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Также мы писали, что в Черкассах женщина публично оправдывала военную агрессию РФ против Украины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
