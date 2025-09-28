Военный в Одесской области получил тюремный срок за то, что сбил подростка

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий в состоянии опьянения сбил 17-летнего парня на электросамокате и скрылся. Пострадавший с тяжелыми травмами пережил ряд операций и до сих пор восстанавливается. Обвиняемому суд назначил лишение свободы и штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Пьяный военный сбил подростка

Из материалов следствия известно, что трагедия произошла вечером 18 мая 2024 года в селе Степановка Раздельнянского района. Водитель Mercedes-Benz E220 в состоянии алкогольного опьянения двигаясь в сумерках догнал попутный электросамокат. Во время объезда он не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил самокат. Двухколесным управлял подросток, которого из-за удара бросило на капот и лобовое стекло, после чего он упал на дорогу.

По данным экспертиз, у парня черепно-мозговая травма, множественные переломы обеих голеней и частичная травматическая ампутация стопы. Водитель место происшествия оставил и не оказал помощь, но в тот же вечер полиция нашла и авто, и водителя. В суде он признал вину и раскаялся.

Какое наказание за аварию с пострадавшими

Суд квалифицировал действия водителя по двум статьям: ДТП в состоянии опьянения с тяжелыми последствиями и оставление человека в опасности. Он получил 6 лет лишения свободы и 6 лет запрета управлять транспортом. Также с военного взыскали 700 000 грн морального вреда и материальные потери — стоимость уничтоженного самоката и купленных лекарств, вместе более 28 тыс. грн. Еще 15 тыс. грн взыскано расходов на правовую помощь. Отдельно обвиняемый оплатит и процессуальные издержки за экспертизы.

