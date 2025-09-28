Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине пьяный военный сбил подростка и скрылся — приговор

На Одесчине пьяный военный сбил подростка и скрылся — приговор

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 01:38
Военный в Одесской области получил тюремный срок за то, что сбил подростка
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий в состоянии опьянения сбил 17-летнего парня на электросамокате и скрылся. Пострадавший с тяжелыми травмами пережил ряд операций и до сих пор восстанавливается. Обвиняемому суд назначил лишение свободы и штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Пьяный военный сбил подростка

Из материалов следствия известно, что трагедия произошла вечером 18 мая 2024 года в селе Степановка Раздельнянского района. Водитель Mercedes-Benz E220 в состоянии алкогольного опьянения двигаясь в сумерках догнал попутный электросамокат. Во время объезда он не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил самокат. Двухколесным управлял подросток, которого из-за удара бросило на капот и лобовое стекло, после чего он упал на дорогу.

По данным экспертиз, у парня черепно-мозговая травма, множественные переломы обеих голеней и частичная травматическая ампутация стопы. Водитель место происшествия оставил и не оказал помощь, но в тот же вечер полиция нашла и авто, и водителя. В суде он признал вину и раскаялся.

Какое наказание за аварию с пострадавшими

Суд квалифицировал действия водителя по двум статьям: ДТП в состоянии опьянения с тяжелыми последствиями и оставление человека в опасности. Он получил 6 лет лишения свободы и 6 лет запрета управлять транспортом. Также с военного взыскали 700 000 грн морального вреда и материальные потери — стоимость уничтоженного самоката и купленных лекарств, вместе более 28 тыс. грн. Еще 15 тыс. грн взыскано расходов на правовую помощь. Отдельно обвиняемый оплатит и процессуальные издержки за экспертизы.

Напомним, в Одесской области мужчина жестоко избил односельчанина после ссоры в кафе. Также мы писали, что житель Закарпатья уклонился от призыва на военную службу и проведет несколько лет в тюрьме.

ДТП Одесса Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации