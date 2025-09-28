Відео
Головна Одеса На Одещині п’яний військовий збив підлітка й утік — вирок суду

На Одещині п’яний військовий збив підлітка й утік — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 01:38
Військовий на Одещині отримав тюремний строк за те, що збив підлітка
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець у стані сп’яніння збив 17-річного хлопця на електросамокаті та втік. Потерпілий із тяжкими травмами пережив низку операцій і досі відновлюється. Обвинуваченому суд призначив позбавлення волі та штраф. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

П'яний військовий збив підлітка

З матеріалів слідства відомо, що трагедія сталася ввечері 18 травня 2024 року в селі Степанівка Роздільнянського району. Водій Mercedes-Benz E220 у стані алкогольного сп’яніння рухаючись в сутінках наздогнав попутний електросамокат. Під час об’їзду він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та протаранив самокат. Двоколісним керував підліток, якого через удар кинуло на капот і лобове скло, після чого він упав на дорогу.

За даними експертиз, у хлопця черепно-мозкова травма, множинні переломи обох гомілок і часткова травматична ампутація стопи. Водій місце пригоди залишив і не надав допомоги, але того ж вечора поліція знайшла й авто, і кермувальника. У суді він визнав вину та розкаявся.

Яке покарання за аварію з постраждалими

Суд кваліфікував дії водія за двома статтями: ДТП у стані сп’яніння з тяжкими наслідками та залишення людини в небезпеці. Він отримав 6 років позбавлення волі й 6 років заборони керувати транспортом. Також з військового стягнули 700 000 грн моральної шкоди та матеріальні втрати — вартість знищеного самоката та куплених ліків, разом понад 28 тис. грн. Ще 15 тис. грн стягнуто витрат на правову допомогу. Окремо обвинувачений оплатить і процесуальні витрати за експертизи.

Нагадаємо, на Одещині чоловік жорстоко побив односельця після сварки в кафе. Також ми писали, що житель Закарпаття ухилився від призову на військову службу і  проведе декілька років у в'язниці.

ДТП Одеса Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
