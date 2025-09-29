Відео
Військовий побив людей в одеському парку через зауваження — вирок

Військовий побив людей в одеському парку через зауваження — вирок

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 01:25
В Одесі винесли вирок офіцеру за бійку в парку через собаку
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовий морської піхоти отримав вирок за бійку у парку Перемоги. Конфлікт почався через вигул собак без повідка та намордника і закінчився побиттям двох чоловіків. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий побив людей металевим повідком

Як мовиться в матеріалах слідства, подія трапилася 29 липня 2025 року близько 19:00. Військовий на майданчику зустрів двох чоловіків. Зауваження про відсутність намордника у тварини переросло у сварку.

Пізніше обвинувачений вихопив металевий повідок і вдарив одного з чоловіків щонайменше тричі по спині, а іншого — двічі по голові. У результаті потерпілий отримав забійну рану на плечі, синці на руці та спині, а його товариш — дві рани на голові. Лікарі кваліфікували ці ушкодження як легкі, проте вони спричинили короткочасний розлад здоров’я.

У суді військовий визнав свою провину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд і пояснив, що щиро кається. Обидва потерпілі також надали письмові заяви, погодившись на такий формат розгляду.

Яке покарання за побиття

Суд врахував, що офіцер раніше не мав проблем із законом, перебуває на службі та визнав провину. Вирок — штраф у розмірі 1700 гривень. Цивільних позовів і вимог про компенсацію у цій справі не заявляли.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік із ножем напав на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Також ми писали, що у Черкасах жінка публічно виправдовувала військову агресію РФ проти України.

бійка побиття Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
