В Одесі винесли вирок офіцеру за бійку в парку через собаку

В Одесі військовий морської піхоти отримав вирок за бійку у парку Перемоги. Конфлікт почався через вигул собак без повідка та намордника і закінчився побиттям двох чоловіків.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий побив людей металевим повідком

Як мовиться в матеріалах слідства, подія трапилася 29 липня 2025 року близько 19:00. Військовий на майданчику зустрів двох чоловіків. Зауваження про відсутність намордника у тварини переросло у сварку.

Пізніше обвинувачений вихопив металевий повідок і вдарив одного з чоловіків щонайменше тричі по спині, а іншого — двічі по голові. У результаті потерпілий отримав забійну рану на плечі, синці на руці та спині, а його товариш — дві рани на голові. Лікарі кваліфікували ці ушкодження як легкі, проте вони спричинили короткочасний розлад здоров’я.

У суді військовий визнав свою провину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд і пояснив, що щиро кається. Обидва потерпілі також надали письмові заяви, погодившись на такий формат розгляду.

Яке покарання за побиття

Суд врахував, що офіцер раніше не мав проблем із законом, перебуває на службі та визнав провину. Вирок — штраф у розмірі 1700 гривень. Цивільних позовів і вимог про компенсацію у цій справі не заявляли.

