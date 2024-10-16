Военный из Одесчины сам сдался ГБР

Военный сидит, сжимая руки. Фото: иллюстративное/Громадське

Оператор противотанкового отделения самовольно покинул воинскую часть. Впоследствии он решил вернуться. Но суд все равно назначил ему наказание.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ленинского райсуда Николаева.

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Уроженца села Новопетровка в Одесской области мобилизовали в армию. В ВСУ его назначили оператором противотанкового отделения роты огневой поддержки. В июне 2023 года он без разрешения покинул часть и проводил время по своему усмотрению. Но в январе этого года, осознав ошибку, добровольно пришел в николаевский офис ГБР и сообщил о совершенном преступлении.

Объяснять причины поступков в суде мужчина отказался. Его приговорили к пяти годам и двум месяцам заключения.

Напомним, в Киеве избрали меру пресечения военному Сергею Гнезделову. Он публично заявил, что идет в СОЧ, чтобы привлечь внимание к отсутствию четких сроков службы.

Также в Николаеве судили военного, ушедшего в СОЧ, но попавшегося на мошенничестве.